Jongen kwartier meegenomen in auto

Een zeventienjarige jongen is donderdagavond korte tijd tegen zijn wil meegenomen in een auto. Op de Zandvoorterweg werd de jongen, die op de fiets was, aangesproken door de automobilist. De jongen ging op de bijrijderstoel zitten om de man wat uit te leggen.

De bestuurder gaf echter gas en klapte de deur dicht. Ongeveer een kwartier hebben de twee rondgereden door Aerdenhout, tot de jongen kans zag de deur te openen en uit de rijdende auto te springen. Hij raakte lichtgewond. Een getuige belde de politie, maar de auto en de man zijn niet meer gevonden.

De politie weet nog niet wat de bedoeling was van de man.