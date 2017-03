Jong Groningen dol op gratis museum

Een Groningse proef om jeugd met gratis entree naar het museum te krijgen, lijkt flink aan te slaan. Sinds iedereen die nog geen negentien is èn alle studenten van mbo, hbo en universiteit in de stad gratis naar het Groninger Museum mogen, gaan ze er ook volop naartoe. Het aantal studenten uit Groningen dat het museum bezocht is zelfs verviervoudigd, aldus het museum donderdag. Bij de jeugd tot en met achttien jaar is er sprake van een verdubbeling van de belangstelling

De regeling is er sinds september vorig jaar. Gemeente, provincie en onderwijsinstellingen sloegen de handen ineen voor de proef die een jaar duurt. In augustus kwamen er van de beide doelgroepen samen nog zo’n 1500 vertegenwoordigers, in februari was dat aantal 4418.