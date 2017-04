Johannes Calvijnschool adopteert wachttoren Kamp Amersfoort

De Johannes Calvijnschool uit Amersfoort heeft de wachttoren van Kamp Amersfoort geadopteerd. Op 4 mei om 18:00 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht, plaatsen twintig leerlingen voor het eerst rozen in het prikkeldraad bij de toren.

Dat meldde Kamp Amersfoort vrijdag.

Met gedichten en een lied staan de leerlingen stil bij de betekenis van de wachttoren destijds en nu. Ieder jaar zal een nieuwe groep 8 van de school deelnemen aan deze speciale herdenking.

De leerlingen krijgen een ereplek achter de burgemeesters van Amersfoort en Leusden in de Stille Tocht. Die gaat om 18.45 uur van start bij Kamp Amersfoort en brengt de deelnemers na een bezoek aan het nationaal monument Gevangene voor het vuurpeloton naar begraafplaats Rusthof. Daar wordt voor het eerst voorafgaand aan de twee minuten stilte een ronde gemaakt over het Russisch Ereveld en langs de Nederlandse en andere geallieerde oorlogsgraven.

Eerder die dag, om 14.00 uur, vindt op de Leusderheide de herdenking plaats van de executies die daar hebben plaatsgevonden. Defensie stelt het verboden gebied, dat als militair oefenterrein in gebruik is, speciaal voor deze gelegenheid open. Belangstellenden kunnen zich uiterlijk om 13.30 uur melden op de parkeerplaats Genschauloods aan de Kolonel van Rooijenweg in Leusden (volg de bordjes vanaf de Doornseweg).

René Veldhuizen, zoon van één van de opsporingsambtenaren die de massagraven blootlegden, houdt dit jaar bij het herdenkingskruis Jannetjesdal een toespraak. De muziek wordt verzorgd door bagpipeband The Seaforth Highlanders of Holland.

In de directe omgeving van Kamp Amersfoort vonden meer dan driehonderd mensen de dood bij fusilleringen. Velen van hen waren actief in het verzet tegen de bezetter.