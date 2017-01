Een achtjarige jongen uit De Heen (gemeente Steenbergen) is maandag zwaargewond geraakt toen de zogenoemde speelcaravan waarin hij aan het spelen was in brand vloog.

Dat gebeurde in de tuin van een huis aan de Zeelandweg-Oost. Het jongetje heeft vermoedelijk zelf met vuur gespeeld. Hij liep ernstige brandwonden op en is naar een brandwondencentrum gebracht, aldus de politie.