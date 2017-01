Jihadverdachte Laura H.: ik ben geen crimineel

De vorig jaar met haar twee zoons uit IS-gebied gevluchte Laura H. (21) uit Zoetermeer ontkent met een opdracht van het kalifaat voor het plegen van een aanslag naar huis te zijn gestuurd.

Voor de rechtbank in Rotterdam vertelde de jonge vrouw donderdagmorgen geëmotioneerd dat ze naar Iraaks Koerdistan was gevlucht „omdat ik het vreselijk vond wat er in IS-gebied gebeurde”. Ze verklaarde ook „nooit de intentie te hebben gehad om me bij IS aan te sluiten” en dat ook nooit te hebben gedaan.

Ze vertelde tijdens de pro-formazitting verder „dat er wordt gedaan alsof ik een crimineel ben en dat ben ik niet”.

Het is voor het eerst dat de jihadverdachte iets meer zei over de verdenking van deelname aan een terroristische organisatie en het verrichten van voorbereidingshandelingen voor een terroristische aanslag.

Het Openbaar Ministerie houdt rekening met het „zwartste scenario” dat Laura met opzet door de islamitische krijgsheren is teruggestuurd om in Europa namens IS toe te slaan. Dat leidt de officier van justitie onder meer af uit chatgesprekken tussen Laura en haar vader, waarin zij aanvankelijk de daden van IS verheerlijkte en zei „te willen leven voor Allah”. Omdat de vrouw tegenover de politie of de rechter-commissaris nog geen enkele verklaring heeft afgelegd over haar reis naar IS-gebied noch over haar vlucht naar Koerdistan, is het volgens het Openbaar Ministerie onmogelijk om haar beweegredenen te toetsen.

De rechtbank heeft een verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis mede om die reden afgewezen. Volgens de rechtbank weegt het belang van strafvordering zwaarder dan het persoonlijk belang van de verdachte, die graag herenigd wil worden met haar kinderen.