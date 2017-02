Jihadist vast wegens reisplan naar Syrië

Een 22-jarige Hagenaar zit in voorlopige hechtenis omdat hij poogde naar het strijdgebied in Syrië te reizen. Volgens het Openbaar Ministerie, dat zijn aanhouding vrijdag bekendmaakte, dateert diens uitreispoging al van oktober 2015, maar is dat pas recent gebleken.

De verdachte werd afgelopen dinsdag aangehouden. Het OM stelt dat de man de bedoeling had zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie in Syrië. Hij is door de rechter-commissaris voor twee weken in bewaring gesteld. Vanwege de beperkingen die de verdachte zijn opgelegd, kan het OM geen nadere bijzonderheden verstrekken.