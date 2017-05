Jihad-werver azc gaat in hoger beroep

De 28-jarige Mohammed A. gaat in hoger beroep tegen de celstraf van vier jaar, die de rechtbank in Roermond hem vorige maand oplegde. Dit omdat de Marokkaan actief had geworven voor de gewapende strijd in het kalifaat van Islamitische Staat (IS). Dat deed hij vorig jaar in het azc in Echt, waar hij sinds ruim een week verbleef.

Raadsman Michiel Pestman van A. bevestigde berichtgeving hierover in de Limburgse kranten. Volgens Pestman is de opgelegde strafmaat absurd, en beroept zijn cliënt zich op vrijheid van meningsuiting. Er is volgens de raadsman geen reden de man te straffen.

A. verklaarde voor de rechtbank aanhanger te zijn van IS, maar ontkende ervoor te hebben geworven. Twee getuigen beweren echter van wel, en de rechtbank geloofde hen. A. liet hen filmpjes zien waarop „ongelovigen” door IS-strijders werden afgeslacht. Bovendien was hij contactpersoon voor de IS. Hij kwam in Echt terecht na een na een afgewezen asielverzoek in Duitsland.