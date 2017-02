Iraans-Nederlandse Mobin Naser (32) over inreisverbod VS

Met het inreisverbod voor inwoners van zeven moslimlanden kleineert Donald Trump opnieuw een groep mensen, vindt Mobin Naser (1984). De Iraans-Nederlandse softwareconsultant weet zeker dat de „amateuristische” president het einde van zijn termijn niet haalt. „Hij gaat geheid grote fouten maken.”

TOEN

Ik ben in 1984 geboren in Tabriz, een van de grootste steden van Iran. Om politieke redenen vertrokken mijn ouders kort na mijn geboorte naar Nederland. Ik heb in diverse plaatsen in Noord-Holland gewoond. Na het behalen van mijn atheneumdiploma ging ik in Amsterdam geneeskunde en bedrijfskunde studeren. In het kader van een academisch uitwisselingsprogramma reisde ik tijdens mijn studie twee keer naar Amerika.

Gewaarschuwd door vrienden begon ik enigszins nerveus aan mijn eerste trip naar San Francisco. Mijn blanke studiegenoten deden er een schepje bovenop. „De douane zal jou er wel uitpikken”, grapten ze in het vliegtuig. Bij de paspoortcontrole was iedereen binnen vijf minuten klaar, behalve ik. Toen ik tegen de douane zei dat ik in Iran geboren ben, moest ik gelijk mee. In een kamertje zetten ze mij voor een opzichtig opgestelde camera en vuurden wel honderd vragen op me af. Ze vroegen onder meer waar ik was geboren, waarom mijn ouders naar Nederland zijn gegaan en wat ik in Amerika kwam doen. Ik kan best tegen een stootje, maar tijdens het interview kneep ik hem flink. Al maanden verheugde ik me op deze trip. Zouden ze me nu terugsturen?

Toen ik na een uur mocht gaan en me bij mijn studiegenoten in de bus voegde, applaudisseerden ze spontaan. Later ben ik in Boston geweest. Ook toen nam de douane me op de luchthaven apart. Een verschil was dat ze zich dit keer verontschuldigden. „Sorry dat we je eruit moeten pikken, maar dit is nu eenmaal beleid.”

NU

Ik moest lachen toen ik voor het eerst geruchten hoorde over een ophanden zijnd inreisverbod. Dat veranderde toen het serieus werd, want er is weinig grappigs aan. Mensen die voluit meedraaien in de Amerikaanse samenleving en buitenslands verbleven, konden ineens niet meer naar huis. Trumps selectiviteit is pijnlijk, want hij ‘vergeet’ een aantal landen. Verder vind ik de maatregel erg onprofessioneel. Trump treft iedereen, behalve de mensen voor wie het verbod bedoeld is. Voor radicalen is het koren op de molen en het wakkert anti-Amerikaanse sentimenten verder aan.

Tegelijkertijd verbaast de maatregel me niet. Voor de zoveelste keer kleineert de president een groep mensen. Eerder maakte hij Mexicanen uit voor dieven en verkrachters; journalisten zette hij weg als oneerlijke wezens en hij schroomde niet om een reporter met een spierziekte belachelijk te maken; om maar te zwijgen van wat hij over vrouwen zei. Aan studiereizen en een zomerschool heb ik veel Amerikaanse vrienden overgehouden. Ze vinden het ingestelde inreisverbod schandalig en schamen zich ervoor, want hun land is door immigratie groot geworden. Het is een feit dat er moslimenclaves zijn met problemen en veel aanslagplegers hun wortels in het Midden-Oosten hebben. Maar dergelijke vraagstukken los je niet op met een inreisverbod.

Met een groep Nederlanders die ook een dubbele nationaliteit hebben, stuurde ik minister-president Rutte eerder deze week een open brief. We schreven daarin dat onze rechten als Nederlands staatsburger worden aangetast en vroegen hem zich krachtig uit te spreken tegen deze vorm van discriminatie. Een topdiplomaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde ons een dag later dat Nederland de kwestie op Europees niveau aankaart. Verder heeft het kabinet de onderhandelingen over Amerikaanse controles op Schiphol van reizigers naar de VS met onmiddellijke ingang opgeschort. Een positieve reactie. Nederland toont daarmee dat het niet automatisch de kant van bondgenoot Amerika kiest.

Inmiddels mogen mensen met een verblijfsvergunning en met een dubbel paspoort weer wel naar de VS. Daarmee heeft het land zijn eigen beleid afgezwakt. Toch is de kou daarmee absoluut niet uit de lucht. Veel mensen, onder wie ikzelf, voelen zich in hun eer gekrenkt. Kennelijk kun je vanwege je afkomst of religie zomaar in het verdachtenbankje worden geplaatst.

STRAKS

In het Witte Huis weet Trump nog nauwelijks de deur van het toilet te vinden, maar hij laat zijn veiligheidsadviseur al wel oorlogstaal uitslaan richting Iran. Als iets pijnlijk duidelijk is geworden sinds het aantreden van deze president is het wel zijn amateurisme. Trump gaat geheid grote fouten maken. Maar voordat hij de hele partij meesleurt in de afgrond, zullen de Republikeinen ingrijpen. Ik ben er 100 procent zeker van dat het Congres uiteindelijk een impeachment-procedure zal starten om deze man af te zetten.

Ik zie het nog niet snel gebeuren dat ook Nederland een inreisverbod gaat instellen. Vrees voor toenemende discriminatie heb ik evenmin. Ik denk eerder dat veel mensen een voorbeeld zullen nemen aan de vele Amerikanen die nu opstaan en zich uitspreken tegen racisme en discriminatie. Zo zei de Joodse oud-minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright dat ze uit solidariteit met de moslimgemeenschap zich als moslim zal laten registreren als Trump zijn plannen voor verplichte moslimregistratie doorzet.

Het ontwrichtende optreden van de Amerikaanse president heeft ook een positieve keerzijde. Voor Nederlandse burgers zal het steeds duidelijker worden dat Wilders en Le Pen een vergelijkbare agenda hebben. Trumps falen zal deze radicalen de wind uit de zeilen nemen.