Inwoners onderhouden zelf buurtschap De Valk

De inwoners van De Valk bij Wekerom onderhouden voortaan zelf de wegen en het groen in hun buurtschap. De gemeente Ede heeft het beheer voor meerdere jaren overgedragen aan De Valkse Groencoöperatie, die speciaal daarvoor is opgericht.

Een tweedehandse grader, een zandschuiver, heeft de coöperatie al aangeschaft, via Marktplaats. „Die kunnen we goed gebruiken voor het onderhoud van de zandwegen in het gebied”, zegt voorzitter en coördinator Wilco Snellen. „Aanwonenden zouden het liefst zien dat ook die wegen worden verhard, maar dat zit er niet in. Zandwegen worden tot het cultureel erfgoed gerekend en moeten zo blijven.”

Juist met de zandwegen kan de coöperatie zich volgens Snellen onderscheiden. „Als er bijvoorbeeld een kuil is ontstaan en de weg geëgaliseerd moet worden, kunnen wij dat met de grader binnen een paar uur fiksen. Daarmee zijn wij sneller dan een aannemer die van elders moet komen en meer te doen heeft dan een tussendoorklusje in De Valk.”

Goedkoper

De coöperatie, die een gebied met ruim 500 huishoudens bestrijkt, is een uitvloeisel van het burgerparticipatieproject mEDEMaken van de gemeente Ede. Daarin werd onder meer bekeken welke gemeentelijke taken goedkoper konden worden uitgevoerd als ze door burgers worden gedaan. Plaatselijk Belang De Valk wilde die uitdaging wel aangaan.

Voor dit jaar ontvangt de coöperatie van de gemeente 120.000 euro, hetzelfde bedrag dat vorig jaar voor het onderhoud van wegen en groen in de buurtschap nodig was. De inwoners van De Valk bepalen via de coöperatie hoe zij dat geld besteden. Wat ze eventueel overhouden, mogen ze benutten voor zaken die De Valk ten goede komen. „Dat laatste zou mooi meegenomen zijn”, aldus Snellen. „Maar onze eerste doel is dat het er hier net iets netter uit gaat zien. Door gemeentelijke bezuinigingen is het dorpsbeeld de laatste jaren wat minder geworden. Zo staat langs sommige wegen het riet in de slootkant een paar meter hoog.”

De coöperatie onderhoudt beplanting, bomen tot aan de onderste takken, bermen, watergangen, zandwegen en halfverharde wegen. Voor de bermen en de sloten worden aannemers uit De Valk of directe omgeving ingeschakeld. Vrijwilligers voeren kleine taken uit, zoals het bijmaaien van obstakels in bermen en het onderhouden van plantsoenen. De coöperatie zal ook graffiti verwijderen, een scheefhangend verkeersbord rechtzetten en stukgereden bestrating herstellen. Voor meldingen en klachten over ongedierte of verlichting moeten de inwoners van De Valk nog steeds bij de gemeente zijn.

Inmiddels heeft de coöperatie bijna zestig leden. Snellen: „We willen er graag meer. Contributie betalen ze niet, we hebben vooral hun inspraak nodig. Niet iedereen zal zich aanmelden. Aanwonenden van de Lage Valkseweg hebben er niet veel belang bij. Hun weg, op de doorgaande route tussen Barneveld en Wekerom, is bij de provincie in beheer. Die hoeven we niet te onderhouden.”

Aanbesteding

„Buurtschap De Valk is grootste inwonersinitiatief in Nederland dat onderhoud openbare ruimte zelf oppakt #trotsop”, meldde wethouder Meijer van de gemeente Ede onlangs op Twitter. Een probleem voor de gemeente is nog wel dat de coöperatie mogelijk botst met de Europese aanbestedingswetgeving. Meijer: „Juristen zijn het daar niet over eens. Deze vorm is nieuw, oude regels zijn daar nog niet klaar voor. We nemen welbewust het risico dat er een klacht komt. De inwoners van De Valk willen dit graag, de gemeente ook en we kunnen het goed uitleggen.”

De coöperatie denkt binnen het budget te kunnen blijven. „Mogelijk kunnen we zelfs een extra maaironde voor de bermen doen”, zegt Snellen. „Daarnaast is er wellicht iets te verdienen met compost van het slootvuil. Of met het bermmaaisel. Dat kan tegenwoordig worden verwerkt tot papier of karton.”