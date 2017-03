Inval bij onderzoek mestfraude Friese boeren

Het milieuteam van de politie heeft donderdag huiszoeking gedaan bij een 56-jarige inwoner van Tietjerksteradeel (Friesland) die wordt verdacht van fraude met de boekhouding voor meststoffen. De verdachte heeft mogelijk valse vervoersbewijzen voor mesttransporten opgemaakt voor tientallen boeren.

Ook wordt hij verdacht van het opmaken van valse facturen. De tientallen betrokken agrariƫrs krijgen naheffingen opgelegd.

De huiszoeking gebeurde in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de woning van de verdachte zijn meerdere computers en de administratie in beslag genomen. De politie heeft geen aanhoudingen verricht. In het onderzoek richten de politie en de NVWA zich op de jaren 2014 en 2015.