De politie is maandag bezig met een onderzoek bij een botenhandel in Kaatsheuvel. Het vermoeden bestaat dat bij de verkoop van vaartuigen crimineel geld wordt witgewassen, zei een woordvoerder. De administratie van het bedrijf is daarom in beslag genomen.

Ook twee huizen van de bedrijfseigenaar op hetzelfde terrein worden doorzocht. Aanhoudingen zijn niet verricht.