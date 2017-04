„Internationale regels draagmoeders hard nodig”

Er moeten internationale regels komen voor draagmoederschap. Daarvoor pleit de Raad voor de Kinderbescherming. Nu komen stellen met een kinderwens vaak juridisch in de problemen doordat ze in ‘goedkopere’ landen gebruikmaken van een draagmoeder. Dat schrijft het AD.

De Raad voor de Kinderbescherming wil ook graag een ethische discussie over draagmoederschap. „Een kind is geen product”, stelt een woordvoerster van de raad. „We zien in de praktijk wensouders regels en wetten overtreden om hun eigen behoefte te bevredigen. Internationale regelgeving omtrent draagmoederschap zou helpen.”

Door de strikte regels in Nederland wijken veel stellen uit naar het buitenland voor een draagmoeder en eiceldonor.