Instorting stadhuis Woerden: persoon bedolven

In Woerden is vrijdagochtend iemand bedolven onder een betonvloer doordat een deel van het oude stadhuis is ingestort. De persoon was betrokken bij sloopwerk in het pand aan de Blekerijlaan, dat wordt gerenoveerd. Het gebouw was al leeg en er staat alleen nog een betonconstructie.

Het is onduidelijk hoe het met de vermiste gaat. Reddingswerkers kunnen de resten van het bouwwerk nog niet betreden vanwege instortingsgevaar. Grote delen van het pand zijn instabiel. Specialisten zijn aangekomen om te onderzoeken hoe hulpverleners veilig naar binnen kunnen. De reddingsoperatie kan wel enkele uren gaan duren.

De persoon bevond zich op de eerste verdieping toen de verdieping erboven deels instortte en de betonconstructie van de eerste verdieping meenam naar beneden. De wegen rondom het pand zijn afgezet om trillingen door het verkeer te voorkomen.

Al een paar maanden wordt gewerkt aan het strippen en deels slopen van het stadhuis. Volgend jaar juli moet er weer een nieuw gebouw staan.