Inspectie stelt bouw parkeergarage Kampen onder toezicht

De bouw van de parkeergarage in de Buitenhaven in Kampen is door de Arbeidsinspectie onder preventief toezicht gesteld. Dit naar aanleiding van berichten over scheuren in woningen na heiwerkzaamheden en werknemers die ziek werden door een verontreiniging.

Dat bevestigde de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag. Op het terrein stond in een ver verleden een gasfabriek. De grond is slechts deels afgegraven. Vorig jaar werd op het terrein toch nog verontreinigde grond gevonden. „Bij het werk op zo’n locatie moet je je aan bepaalde voorwaarden houden. We hebben vrijdag bij de hoofdaannemer alle stukken opgevraagd”, zei een woordvoerder. Er is geen termijn gesteld aan het toezicht. Eerst moet duidelijk zijn of de bouw aan de voorwaarden voldoet. „Als dat op papier zo is, gaan we er vanuit dat in de praktijk ook zo gewerkt wordt.”

Omwonenden meldden in diverse lokale media dat na heiwerk scheuren in hun panden ontstonden. Ook schade in de omgeving van een bouwput behoort tot de jurisdictie van de inspectie. Het heiwerk begon in december en de meters die in de omgeving geplaatst zijn, toonden hoge waarden, aldus de woordvoerder. Volgens wethouder Geert Meijering (CDA) lag de bouw de komende drie weken toch al stil. „Ik neem kennis van het toezicht”, zei hij dinsdag.