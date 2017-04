„Info nodig over spacescooters op de stoep”

Er bestaat te veel onduidelijkheid over het gebruik van de ‘nieuwe’ vervoersmiddelen van kinderen zoals hoverboards, spacescooters en skates. Uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat veel ouders de regels hiervoor niet weten. De organisatie roept ouders op zich hier beter in te verdiepen en de juiste informatie aan hun kinderen mee te geven. VVN gaat deze regels ook opnemen in de lespakketten.

Ruim de helft van de ouders weet niet dat kinderen met waveboards, skateboards, skates, spacescooters en heelys (schoenen met wieltjes) voor de wet een voetganger zijn. Als het voetpad ontbreekt mogen ze er ook mee op het fietspad. Met een hoverboard mag niet op de stoep omdat ze (nog) niet goedgekeurd zijn voor de weg. In totaal 54 procent van de ouders dacht dat dit wel mocht.

Aanleiding voor het onderzoek is het VVN Verkeersexamen dat donderdag wordt afgenomen onder 200.000 kinderen.