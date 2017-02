Inbrekers jagen op collectebussen scouting

Scouting Nederland lijkt het slachtoffer te zijn geworden van inbrekers die het voorzien hadden op de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton. In de provincie Utrecht en in Hilversum poogden daders, al dan niet met succes, in te breken in clubhuizen waar de collectebussen met het opgehaalde geld stonden opgeslagen.

Bij een scoutinggroep in Hilversum werden afgelopen weekeinde dertig gevulde collectebussen gestolen uit het clubhuis. De kraak werd gepleegd op de laatste dag van de collecteperiode. In de provincie Utrecht probeerden dieven de afgelopen dagen ook in diverse clubhuizen van de organisatie in te breken. Volgens RTV Utrecht gebeurde dat bij zeker zeven scoutingclubs. Het ging onder meer om clubhuizen in Doorn, Amerongen, Driebergen en Zeist.

„De reeks inbraken kan erop wijzen dat de daders heel duidelijk op zoek zijn geweest naar het ingezamelde geld van de collecte”, aldus de directeur van Scouting Nederland, Fedde Boersma. „Deze ontwikkeling is bijzonder verontrustend.”

Zaterdag was de afsluitende dag van de inzameling, die op 13 februari begon. Deelnemende clubs mogen, volgens de website van Jantje Beton, de helft van het ingezamelde geld houden voor hun eigen activiteiten. De andere helft is bestemd voor projecten van Jantje Beton, dat zich onder meer sterk maakt voor de aanleg van speelplekken zodat alle kinderen de kans hebben om buiten te spelen.

Scouting Nederland wil overleg met de clubs en met Jantje Beton om herhaling te voorkomen. Boersma: „De afgelopen jaren is dit nog nooit voorgekomen. We willen bespreken hoe we dit beter kunnen ondersteunen. Er is een blijvend advies om geen geld op te slaan in de clubhuizen en dat gebeurt over het algemeen ook niet. Maar dit is net gebeurd op de dag dat de bussen centraal moesten worden ingezameld.”