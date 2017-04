In najaar toch expo met Armando in MOA

Museum Oud Amelisweerd (MOA) bij Bunnik organiseert ook dit najaar weer gewoon een expositie met werk van Armando, hoewel de kunstenaar heeft besloten zijn collectie daar volgend jaar weg te halen. De financiële toekomst van het museum is hem te onzeker en het contract voor het beheer wordt niet verlengd.

Toch is het museum volgens directeur Yvonne Ploum bezig met het in elkaar zetten van een tentoonstelling voor de herfst, waarin werk van Armando gecombineerd wordt met Chinese landschapskunst uit de achttiende eeuw en Chinese exportkunst uit dezelfde periode. Het behang dat in MOA op de muur zit, is ook nog zo’n product. Het museum huist in een achttiende-eeuwse buitenplaats.

Momenteel is in MOA de goed ontvangen expositie TIER te zien, waarin werk van Armando wordt gecombineerd met dat van Jaap Sinke en Ferry van Tongeren. De mannen maken onder meer kunst van opgezette dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven.

MOA raakt niet alles wat ze van Armando in huis heeft kwijt, het museum houdt de collectie die ze voor Amersfoort beheert.