In Lech brandt kaarsje voor Friso

In de parochiekerk St. Nikolaus in het Oostenrijkse Lech is zondag aandacht besteed aan prins Friso. Die werd vijf jaar geleden bij het skiën buiten de piste in het buitengebied van Lech getroffen door een lawine. Van dat ongeval herstelde hij nimmer en anderhalf jaar later, in de zomer van 2013, overleed de tweede zoon van prinses Beatrix.

Op een zijaltaar in het oude kerkgebouw staat een foto van de prins, geflankeerd door een kaars en een kaart met daarop vermeld wie hij was en waarom zijn foto hier staat.

De koninklijke familie heeft Lech na het tragische ongeluk niet de rug toegekeerd. Koning Willem-Alexander is er dit weekeinde neergestreken met zijn gezin, nadat eerder al prinses Beatrix haar opwachting had gemaakt. Maandagmorgen houdt het koninklijk gezin ook de jaarlijkse fotosessie voor de Nederlandse en Europese media.

Burgemeester Ludwig Muxel van Lech zei eerder deze maand dat na vijf jaar de schok over de dood van prins Friso „nog altijd diep” zit. De prins kwam er net als zijn broers Willem-Alexander en Constantijn van kinds af aan, en had vrienden en bekenden in de kleine dorpsgemeenschap.