„Ik zal zwijgen tot het laatste woord”

„Ik ontken alle beschuldigingen en zal zwijgen tot het laatste woord. Ik heb mijn advocaten alles verteld. Zij voeren namens mij het woord.” Dit zei Aydin C. woensdagmorgen bij de start van zijn proces voor de rechtbank in Amsterdam. De 38-jarige Tilburger verdedigt zich daar de komende weken tegen in totaal 72 beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM).

C. wordt verdacht van zedenmisdrijven, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit. Hij wordt onder meer ervan beschuldigd 34 minderjarige meisjes en vijf homoseksuele mannen te hebben afgeperst nadat hij ze onder valse aliassen tot seksuele handelingen voor de webcam had verleid.

Een van de slachtoffers van C. zou de Canadese tiener Amanda Todd zijn geweest. Zij pleegde in 2012 op vijftienjarige leeftijd zelfmoord, na vier jaar lang digitaal te zijn gestalkt en nadat naaktfoto’s van haar waren verspreid via sociale media. Haar moeder, Carol Todd, haalde via crowdfunding geld op om het proces te kunnen bijwonen. Bij de start ervan was zij woensdag niet aanwezig.

C. wordt in Nederland niet berecht in de zaak-Todd. Canada wil dat zelf doen. De rechtbank in Amsterdam stemde afgelopen jaar in met het verzoek C. uit te leveren, maar de Hoge Raad moet nog een definitief besluit nemen.

De politie in Nederland kwam C. in 2013 op het spoor na een tip van Facebook, dat rapporteerde over een gebruiker die onder een groot aantal verschillende aliassen actief was. Hij werd in januari 2014 aangehouden op een vakantiepark in Oisterwijk.

C., die weigert mee te werken aan psychologisch onderzoek, zit sindsdien vast. Zijn proces heeft plaats in De Bunker, de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Voor de zaak zijn zeven dagen uitgetrokken.