IGZ verhoogt druk op zorgstichting senioren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) draait Warande, een stichting voor zorg aan senioren, verder de duimschroeven aan. Warande moet zo snel mogelijk regelen dat er van alle bewoners in de diverse vestigingen een goed en actueel cliëntdossier is. Heeft Warande dit niet binnen zes weken voor elkaar, dan moet de stichting een dwangsom van 1000 euro per week betalen dat de dossiers nog langer uitblijven.

Goede dossiers zijn noodzakelijk om iedereen passende zorg te bieden, aldus de inspectie. Warande kwam eerder in opspraak, doordat ook op het terrein van de medicatie niet werd voldaan aan alle veiligheidseisen. Dat is inmiddels wel op orde.

De inspectie gaf Warande in november een strenge terechtwijzing om snel orde op zaken te stellen, maar dat is dus nog steeds niet volledig gelukt.