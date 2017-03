IGZ heft verscherpt toezicht Laurens op

De zorginstelling Stichting Laurens in Rotterdam staat, na acht maanden niet meer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectiedienst meldde donderdag dat Laurens voortvarend met de gevraagde verbetermaatregelen aan de slag is gegaan. Wel blijft de inspectie de ontwikkelingen bij de zorginstelling intensief volgen en wordt in de gaten gehouden of Laurens de verbeteringen goed weet vast te houden.

Het verscherpt toezicht ging over de verpleeghuizen van en de thuiszorg door de stichting. De zorginstelling voldeed niet aan alle eisen voor goede en veilige zorg. Ook maakte de toezichthouder zich zorgen over de personeelsbezetting in relatie tot de taken van de medewerkers.

Toenmalig bestuursvoorzitter Ids Thepass van zorginstelling Laurens stapte vorig jaar op na kritiek op zijn functioneren. Laurens werd eerder gerekend tot elf verpleeghuizen die volgens de inspectie slecht presteren.