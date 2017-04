De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdens inspecties bij de import van planten en plantaardige producten vorig jaar iets meer schadelijke organismen onderschept.

In 2016 trof de NVWA bij inspecties 337 schadelijke insecten, schimmels en bacteriën aan, vergeleken met 311 in het jaar daarvoor. Zogeheten quarantaineorganismen zijn voor planten schadelijke organismen die niet in ons land en de Europese Unie voorkomen. Voor mensen vormen ze geen gevaar. De NVWA wil met de importcontroles voorkomen dat schadelijke organismen zich hier vestigen.

De lichte stijging vorig jaar komt vooral door een toename van het aantal vondsten van de tabakswittevlieg, die vooral bij paprika- en tomatenplanten ernstige schade kan veroorzaken. Bij geïmporteerde bloemen werden onder andere mineervliegen aangetroffen. De larven van deze kleine geel met zwart gekeurde vliegjes tasten bladeren van planten aan en kunnen goed overleven in kassen.