„ID-zuilen politie werken prima”

De zogenoemde computerzuilen, het systeem waarmee de politie verdachte vreemdelingen identificeert, werken prima. De meeste kinderziektes in de nieuwe software zijn verholpen. Dat laat de Haagse politiechef Paul van Musscher zaterdag weten naar aanleiding van berichtgeving in het AD. Van Musscher is verantwoordelijk voor de ID-zuilen.

Agenten die met de computerzuilen werken zijn er volgens Van Musscher tevreden over. „Identificatie van verdachte vreemdelingen kost veel minder tijd dan vroeger, toen er nog twee aparte systemen nodig waren. Ook komen we tot een betere identificatie omdat we meer registers bevragen en de kwaliteit van vingerafdrukken en foto’s is toegenomen. De klacht dat we zuilen tekort komen, herken ik ook niet”, aldus de politietopman.

Hij zegt dat agenten 12 tot 15 minuten bezig zijn met een identificatie op het nieuwe systeem.