Ict-project kost politie miljoenen extra

De overheid heeft zich opnieuw vertild aan een groot ict-project. De vervanging van het digitale archief van de Nationale Politie kost miljoenen euro’s extra. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van het AD.

De politie kocht in 2013 het systeem Documentum en dit draait ruim drie jaar later nog altijd niet volledig. De schade loopt in de miljoenen euro’s.

Tot eind vorig jaar had de politie 12,7 miljoen euro uitgegeven aan het nieuwe systeem. Het merendeel daarvan ging op aan licentiekosten en onderhoud. Daarnaast werden 51.000 manuren in het project gestopt. Zo werden vorig jaar externe consultants ingevlogen om het systeem alsnog op de rails te krijgen. Toen dat niet lukte, moest begin dit jaar nog eens 2,5 miljoen euro extra betaald worden om de voorloper van Documentum, Corsa, langer in de lucht te houden.