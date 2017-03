Ichthus College volgt idee Buma en begint scholierenverkiezingen met volkslied

Leerlingen van het Ichthus College in Veenendaal hebben vanmorgen voor het eerst samen het Wilhelmus gezongen. De school speelt zo in op de suggestie van CDA-lijsttrekker Buma om op scholen meer aandacht aan het volkslied te geven.

Aan het begin van de dag waarop de Veenendaalse leerlingen hun stem zullen uitbrengen voor de landelijke scholierenverkiezingen, verzamelden zij zich op het schoolplein. Onder begeleiding van koperblazers hieven de ruim 2000 leerlingen het eerste couplet aan. Tegelijk werd de vlag gehesen. Deze ongewone opening vormt ook de start van de verkiezingen op school.

In een vraaggesprek met De Telegraaf stelde CDA-leider Buma onlangs dat het belangrijk is dat jongeren op school het volkslied leren. Hij suggereerde om het Wilhelmus staande te zingen in de klas. De docenten geschiedenis en staatsinrichting van het Ichthus College wilden weleens kijken of zoiets in groter verband werkt op een school. In andere landen zijn dergelijke rituelen volgens hen zeer gebruikelijk.

„Het initiatief heeft iets van een knipoog”, schrijft de school in een persbericht. Tegelijk attendeert „het ongewone karakter de leerlingen vooral ook op de scholierenverkiezingen, waarbij je je stem geeft aan (niet-alledaagse) voorstellen, die echt verwezenlijkt kunnen worden.”

De school begrijpt dat dit een wat on-Nederlands tafereel is. „Het gebeuren kan echter het gesprek op gang brengen of zo’n gezamenlijk ritueel bij ons past of juist potsierlijk is.”

(Video via Veenendaalse Krant)