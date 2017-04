In de Schepen Hillenstraat in Roermond zijn zondag aan het einde van de middag huizen ontruimd vanwege een mogelijk explosief. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek in de tuin van een van de woningen, meldt de politie.

De omgeving is ruim afgezet. Bewoners laten weten dat er zo’n twaalf woningen zijn ontruimd. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse. De politie adviseert omwonenden binnen te blijven.