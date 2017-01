Huize Rehoboth Kootwijkerbroek helft kleiner

Niet dertig maar zestien appartementen zal het nieuw te bouwen Huize Rehoboth in Kootwijkerbroek tellen, zo meldde de Barneveldse Krant dinsdag.

Het woon-zorgcomplex voor ouderen van de plaatselijke gereformeerde gemeente zou in eerste instantie over twee gebouwen verspreid worden, maar daarvan is er nu één geschrapt. In plaats daarvan komt er een parkeerplaats. De aanpassing is een compromis tussen de Stichting Huize Rehoboth, de naastgelegen gereformeerde gemeente en omwonenden.

Onrust over bouwplan in Kootwijkerbroek

Vorig jaar ontstond er onder omwonenden onrust over de bouwplannen. Buurtbewoners en de plaatselijke belangenvereniging waren er niet gelukkig mee dat Huize Rehoboth drie verdiepingen hoog zou zijn. Ook waren buurtbewoners beducht voor parkeeroverlast.

„Het parkeerprobleem speelt al jaren”, aldus W. de Jong van de bouwcommissie van de gereformeerde gemeente. „Met dit compromis hebben we nu een oplossing hiervoor, want op de plek waar een van de twee gebouwen van Huize Rehoboth was gepland, komt nu een parkeerplaats.”