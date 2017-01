Huiszoeking bij Amsterdamse chef No Surrender

De politie heeft donderdag in Beverwijk de woning van een prominent lid van motorclub No Surrender doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. De inval bij de president van het chapter Amsterdam had te maken met de ernstige mishandeling van een voormalig lid van de ‘outlaw motorcycle gang’, zoals de politie No Surrender omschrijft. De Amsterdamse chapterleider is volgens de politie huisfotograaf van de club.

Vier leden werden in november in die mishandelingszaak opgepakt. Een van hen wist te ontsnappen, een ander is op vrije voeten en twee verdachten zitten nog vast. Bij de huiszoeking in Beverwijk is niemand gearresteerd.

Het 41-jarige slachtoffer uit Schiedam werd na een begrafenis afgetuigd in een bos bij Bergen op Zoom. Hij had botbreuken in zijn gezicht, bovenlichaam en ledematen. Zijn vroegere kameraden hadden hem opgedragen te melden dat hij een motorongeluk had gehad. In plaats daarvan stapte hij naar de politie.

De verdachten die vastzitten zijn een 34-jarige Amsterdammer en een 46-jarige man uit Oss. De voortvluchtige komt uit Nieuwerkerk aan den IJssel en is 34.