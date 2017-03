Hoogste aantal buitenlandse studenten ooit

Er studeren meer buitenlandse studenten in Nederland dan ooit tevoren. In totaal gaat het om 112.000 studenten die les volgen op hogescholen of universiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.

Duitsland is met 22.000 studenten veruit het meest vertegenwoordigd, gevolgd door China (4300) en Italië (3300). Volgens een woordvoerder van Nuffic is Nederland populair „vanwege het grote Engelstalige aanbod, de betaalbaarheid van het onderwijs hier en de hoge kwaliteit.”

Op hogescholen zijn vooral kunstopleidingen populair, zoals de kunstacademie. Op universiteiten de zogeheten University Colleges. Dat zijn brede bacheloropleidingen, met bijvoorbeeld een exacte of linguïstische richting.