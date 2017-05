Hoofdverdachten in zaak crypto-gsm’s nog vast

Twee van de mannen die dinsdag werden opgepakt voor het leveren van speciale smartphones aan criminelen blijven voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft dat vrijdag bepaald. Het gaat om de hoofdverdachten in de zaak, een 51-jarige man uit Huizen en een 66-jarige Amsterdammer. Twee andere verdachten, een 34-jarige Amsterdammer en een 24-jarige man uit Almere, zijn voorlopig op vrije voeten.

Justitie heeft de twee niet voorgeleid, maar ze blijven wel verdachte. Het zijn familieleden van de hoofdverdachten die worden verdacht van witwassen, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Klanten van de verdachten kochten zogeheten crypto-gsm’s, smartphones die de communicatie versleutelen waardoor het voor opsporingsdiensten lastiger wordt om mee te kijken of luisteren. Ze zijn vanwege die eigenschap populair onder criminelen. Volgens het OM verkochten de mannen de telefoons voor 1200 euro. Over het algemeen werd de transactie in contanten gesloten op openbare plekken.

Tijdens huiszoekingen namen de instanties dinsdag zo’n 2 miljoen euro aan cash, twee dure panden en dertien auto’s in beslag.