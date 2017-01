Hoofdredacteur VPRO TV Karen de Bok overleden

Onverwachts is de hoofdredacteur van de VPRO TV, Karen de Bok, overleden. Dat heeft haar man Emile Fallaux vrijdag bekendgemaakt. De Bok was 55 jaar oud.

Ze werd in 2008 hoofdredacteur televisie bij de omroep. Onder haar leiding ontstonden succesvolle reisseries als Van Dis in Afrika, Van Moskou tot Magadan en Langs de oevers van de Yangtze, waarmee de VPRO naam maakte. In de jaren 2008-2016 won de VPRO tot vier keer toe de Zilveren Nipkowschijf voor het beste tv-programma.

Voor haar hoofdredacteurschap werkte De Bok 24 jaar voor de VPRO als programmamaker en eindredacteur, eerst bij radio en vanaf 1997 ook bij tv. Ze was onder meer eindredacteur van het programma Zomergasten met Adriaan van Dis als presentator.