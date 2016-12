Honderden kilo’s vuurwerk in woning

De politie heeft woensdagavond een partij van 800 kilo vuurwerk gevonden in een woning in Hazerswoude-Rijndijk. De dertigjarige bewoner bleek er tevens een kleine wietplantage op na te houden.

De politie kwam in actie na een melding dat er in de Mozartstraat vanuit een bestelbus grote hoeveelheden vuurwerk de woning werden binnengebracht. Agenten hielden de bus aan toen deze wilde wegrijden en namen poolshoogte in het huis waar de grote partij vuurwerk werd gevonden.

In de woning werden ook nog een kweektent met elf hennepplanten en een gasdrukwapen gevonden. De bewoner en de mannen die het vuurwerk met de bus leverden, zijn aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Alphen aan den Rijn en een 29-jarige man uit Koudekerk aan den Rijn.