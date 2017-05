Honderden Belgen op medicijnreis in Hulst

Honderden Belgische patiënten hebben zaterdagochtend medicijnen gekocht net over de grens in Hulst. De twee apotheken in het Zeeuwse dorp waren goed voorbereid en hadden extra voorraden en extra personeel in huis gehaald, aldus een woordvoerster van apotheek Reynaert-Nobel.

Rond de vierhonderd Belgen waren per bus naar Hulst gebracht. De actie was een initiatief van Geneeskunde voor het Volk, een links dokterscollectief. Dat wil de Belgische regering erop wijzen dat medicijnen in Nederland veel goedkoper zijn, omdat de prijzen hier tot stand komen na aanbestedingen. Dat zou in België ook moeten gebeuren, vinden ze.

De Belgische patiënten kwamen vooral af op een bepaald prostaatmedicijn, maagzuurremmers en een corticosteroïde. Ze moesten contant afrekenen.