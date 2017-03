Honderden balkons in Venlo afgesloten

Honderden bewoners van flats in de Venlose wijk het Vinckenbosje mogen hun balkon niet meer op. Er bestaan twijfels over de veiligheid ervan, bevestigde een woordvoerder van de gemeente donderdag berichtgeving in Dagblad de Limburger.

Het gaat om zeker tien flatgebouwen uit de jaren zestig van de vorige eeuw aan de Karel van Egmondstraat, Vinckenhofstraat en de Groenstraat. De gemeente greep in nadat een eigenaar een spleet had ontdekt in de ophanging van zijn balkon. Daarop zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat bewoners op hun balkon kunnen komen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er mogelijk problemen met de wapening van de betonplaat. De gemeente heeft de verenigingen van eigenaren opgedragen de zaak te laten onderzoeken en de balkons waar nodig te repareren. Zolang dit niet is gebeurd, blijven de balkons verboden terrein.