Honderd koeien dood door brand in Friese stal

Zo’n honderd koeien zijn donderdagavond om het leven gekomen door brand in een stal in het Friese Zandhuizen. Slechts één koe kwam levend uit de stal, maar ook dit dier redde het uiteindelijk niet, vertelde een woordvoerster van de brandweer. Die wist een naastgelegen stal vol jonge stieren wel te behoeden voor het vuur door het gebouw nat te houden.

Omdat in het gebied weinig water voorhanden was, liet de brandweer twee watertransporten aanrukken. „Mede daardoor was de brand toch vrij snel onder controle”, aldus de woordvoerster.