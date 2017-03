Honden vinden lijk in bos Ulvenhout

De politie doet onderzoek naar de herkomst van een stoffelijk overschot dat zondagochtend in de bossen bij het Brabantse Ulvenhout werd gevonden. De identiteit van het slachtoffer was zondagavond nog niet bekend.

Zondagochtend waren leden van een lokale hondenvereniging aan het oefenen met hun speurhonden in het bos langs de Huisdreef in Ulvenhout. Een van de honden sloeg aan bij wat later menselijke resten bleken te zijn.

De politie is bezig met een technisch onderzoek naar de identiteit en de omstandigheden waaronder het lichaam daar terecht is gekomen. „We gaan uit van een vermist persoon en niet van een misdrijf,” aldus de politie. De onderzoekers nemen DNA af, wat vergeleken wordt met het beschikbare materiaal in de DNA-bank.