Hoger beroep Geert Wilders begint in oktober

Het hoger beroep in het ‘minder-Marokkanen-proces’ van PVV-voorman Geert Wilders begint eind oktober. Op 24 en 26 oktober staan zogeheten regiezittingen gepland. Dan kunnen van beide kanten onderzoekswensen worden gedaan. Op 9 november neemt het hof Den Haag de beslissingen over die wensen en verzoeken. Wanneer de inhoudelijke behandeling gepland staat, is nog niet duidelijk.

De rechtbank oordeelde eind vorig jaar dat Wilders zich op 19 maart 2014 tijdens een op tv uitgezonden partijbijeenkomst schuldig had gemaakt aan aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd. Aanhangers van de PVV scandeerden op de vraag van Wilders of er meer of minder Marokkanen in Nederland moesten zijn; „minder, minder, minder.” Het Openbaar Ministerie had een boete van 5000 euro geëist.

Zowel Wilders als het OM ging in beroep tegen de uitspraak. Het hof houdt, net als tijdens de rechtszaak in eerste aanleg, zitting op de extra beveiligde locatie op Schiphol.