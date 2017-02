Hoge beloning voor tip fatale mishandeling

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd in een onderzoek naar de gewelddadige dood van een 56-jarige man uit Capelle aan den IJssel. Het slachtoffer werd begin februari voor een café aan de Straatweg in Rotterdam zo ernstig mishandeld dat hij vier dagen later overleed aan zijn verwondingen.

De man had vrijdagavond 3 februari samen met een vriend wat gedronken in het café. In de zaak ontstond een ruzie tussen twee mensen die de Capellenaar probeerde te sussen. Nadat de man en zijn maat de zaak ’s nachts hadden verlaten, werd hij buiten het zicht van zijn vriend zwaar mishandeld. Ernstig gewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij op 8 februari overleed.

Ondanks de inzet van een team van twintig rechercheurs is er nog geen doorbraak in het onderzoek. De hoofdofficier van justitie en de politie hopen nu op tips.