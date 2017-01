Hof schuift besluit dakdrama Twente maand op

Het gerechtshof in Arnhem heeft een besluit over de vervolging van twee verdachten, die betrokken waren bij het instorten van het dak van het stadion van FC Twente, maandag weer een maand vooruitgeschoven. Het is de bedoeling dat er in februari een beslissing wordt genomen. Het dak van de Grolsch Veste in Enschede stortte in 2011 in. Daardoor kwamen twee mensen om het leven. Negen anderen raakten zwaargewond.

De twee verdachten, de directeur van het bouwbedrijf en een toenmalige uitvoerder, vinden dat de zaak veel te lang duurt. Zij kunnen de mogelijke vervolging psychisch niet langer aan. De rechtbank gaf hen eerder gelijk, maar het OM stapte naar het hof. Dat begon in oktober vorig jaar aan de zaak, maar heeft een besluit al een paar maal uitgesteld. Het hof heeft het OM wel gewaarschuwd dat de redelijke termijn voor vervolging overschreden dreigt te raken.

Behalve de directeur en de uitvoerder wil het OM nog twee anderen en drie bedrijven vervolgen. Onderzoek naar het dakdrama heeft aangetoond dat de dragende constructie voor de tribunes niet deugde.