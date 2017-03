Hoe warm loopt Nederland voor verkiezingen?

In hoeverre zijn de partijen er de afgelopen tijd in geslaagd de kiezer te paaien om woensdag naar de stembus te gaan? De cijfers laten de afgelopen decennia sterk wisselende opkomstpercentages zien.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen bracht 74,6 procent van de kiesgerechtigden zijn stem uit, zo blijkt uit cijfers van de Kiesraad. Het was daarmee een van de laagste opkomstpercentages sinds in 1970 de opkomstplicht voor verkiezingen werd afgeschaft. Alleen in 1998 kwamen er, met een opkomstpercentage van 73,3, nog minder kiezers opdagen.

In 1977 voelden de meeste kiezers zich geroepen om hun stem uit te brengen. In dat jaar lag het opkomstpercentage op maar liefst 88 procent. De verkiezingen van 1981 nemen met 87 procent een tweede plaats in. De Kamerverkiezingen van 1986 komen met een opkomst van 85,8 procent op de derde plek.