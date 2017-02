Historische score voor AIVD-puzzel

Voor het eerst hebben negen inzenders - zowel eenlingen als teams - de kerstpuzzel van de AIVD helemaal goed gemaakt. Ze haalden 100 punten of meer, wat nog nooit eerder is vertoond. De hoogste score tot nu toe was 96, meldt de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

De winnaar, de 26-jarige Carlo, had als enige 105 punten. Hij was bovendien voor de tweede keer winnaar en krijgt daarvoor „eeuwige roem en een kerstkoffiebeker met een eigen puzzel erop”, aldus een woordvoerster op BNR.

De AIVD-puzzel geldt als moeilijkste puzzel van het jaar. De opgaven zijn regelrechte hersenkrakers. De puzzel begon ooit als interne uitdaging om systematisch denken te stimuleren, maar wordt sinds 2011 online gezet. Er worden geen nieuwe AIVD’ers mee geworven, de puzzel is bedoeld om mensen plezier te verschaffen.

De editie van 2016 kende ruim 1250 inzendingen. Hij werd 100.000 keer gedownload, bijna twee keer zoveel als de vorige editie.