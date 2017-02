Hertz sluit vestiging in Tilburg na inval

Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Hertz sluit de vestiging in Tilburg wegens vermoedens van witwassen. De verdenking bestaat dat leden van motorclub Satudarah bij het agentschap in Tilburg auto’s voor langere tijd huurden en contant afrekenden. Het moederbedrijf wil daar niks mee te maken hebben, zei algemeen directeur Henk van den Helder maandag in een toelichting.

De politie deed afgelopen zomer een inval bij de vestiging van Hertz in Tilburg. De administratie werd in beslag genomen. Afgelopen week werden de drie directieleden van de vestiging aangehouden en verhoord over de verdachte contante inkomsten. Het Openbaar Ministerie (OM) maakte vrijdag bekend dat er in twee jaar tijd 750.000 euro contant was betaald voor huurauto’s.

De directie op het Nederlandse hoofdkantoor van Hertz meent dat het gaat om kleinere bedragen en dat het gaat om drie auto’s die voor langere tijd werden verhuurd in ruil voor contant geld. Voor directeur Van den Helder doen de bedragen er echter niet toe. „De eenvoudige maar strikte afspraak is dat er geen cash geld wordt geaccepteerd. Ik wil alleen samenwerken met mensen die ik kan vertrouwen. Het heeft te maken met fatsoen. We zijn een fatsoenlijk bedrijf.”

Omdat het gaat om een agentschap heeft Hertz geen continu zicht in de boekhouding van de vestiging. Het wagenpark is wel eigendom van Hertz en de exploitanten ontvangen commissie.

Hertz heeft sinds de inval samengewerkt met de politie. De aanhouding van de directieleden en de verdenking vormden genoeg reden om de samenwerking maandag op te zeggen.

Hertz heeft in Nederland 15 eigen vestigingen en 23 agentschappen.