Herindeling Hoeksche Waard stap dichterbij

Een herindeling van de vijf huidige gemeenten in de Hoeksche Waard tot één gemeente is woensdagmiddag een stap dichterbij gekomen. De Provinciale Staten van Zuid-Holland stemden er mee in, met de stemmen van de PVV, Partij voor de Dieren en Ouderenpartij 50+ tegen. Bij het CDA stemden 2 van de 7 leden tegen.

Over herindelen van de vijf gemeenten wordt al vele jaren gesproken, Oud-Beijerland, Strijen en Cromstrijen zijn voor fusie, Korendijk en Binnenmaas zien meer in een vorm van versterkte samenwerking. De discussie heeft zich de afgelopen tijd verhard, de vijf komen er niet uit en daarop nam de provincie vorig jaar de regie over en stelde gedeputeerde R. van der Sande een herindeling voor.

De provincie vindt dat de Hoeksche Waard bestuurlijke slagkracht mist, waardoor grote dossiers, zoals woningbouw, verkeer en economie blijven liggen. Gisteren spraken zowel voor- als tegenstanders van herindeling vooraf de vergadering toe. „Herindelen hoeft niet voor de meeste burgers en bedrijven, voor wie wat doet de provincie het dan eigenlijk wel?”, vroeg Robert Vos, raadslid voor de SGP in Korendijk zich af.

Maurice Pahladsingh (D66 Oud-Beijerland) riep op een discussie van 15 jaar nu te beslechten. „Wij hebben onze problemen op uw bordje gelegd, we komen er niet uit, de samenwerking loopt niet goed. Een herindeling is de best haalbare, best betaalbare en toekomstbestendige oplossing. Schaf onze binnengrenzen af.”

In de vergadering diende de SP een motie in om de burger na een herindeling goed te betrekken bij het vervolg en daar vooral de energie in te steken. Volgens de SP hebben veel inwoners onvoldoende te zijn betrokken bij het proces en moet de provincie daar voor het vervolg lering uit trekken. CU’er Schaapman benadrukte dat „de kern de kern is.” „Hoe gaat het verder met de burger en de identiteit van alle kernen. Laat al die verscheidenheid in tact.”

Gedeputeerde Van der Sande benadrukte dat het er om gaat „hoe er voor te zorgen dat iedereen beter af zal zijn met herindeling.” Hij zegde toe dat de provincie daarbij alle steun zal geven. Hij ging ook in op het verwijt dat de provincie een eigen koers gaat. „Een democratie is niet gelijk aan gelijk krijgen. Je moet iedereen een luisterend oor bieden, maar dat is wat anders dan je oren naar iedereen laten hangen. Als mensen dan, alles afgewogen hebbend, hun zin niet krijgen, is het verwijt dat de provincie niet geluisterd heeft. Dat vind ik onterecht.”

Namens het kamp van de ‘samenwerkers’ toonde P. van Loo, fractievoorzitter CDA Binnenmaas, zich teleurgesteld. „We zijn halverwege de wedstrijd, het is nu rust en 1-0 voor de herindelers”, vindt hij, „ik ben benieuwd wat de minister van Binnenlandse Zaken hiervan vindt. Drie gemeenten die wat anders willen, dat is geen goed draagvlak. Als er dan toch voorstel richting Tweede Kamer komt, dan is het niet vanzelfsprekend dat daar ook een meerderheid voor herindeling is.”

Hij stelt verder dat „vele hardwerkende wethouders zich geschoffeerd moeten voelen door de woorden van enkele woordvoerders in de Provinciale Staten die denken dat allerlei dossiers stil liggen. Integendeel, er is nog nooit zoveel overleg onderling en met de provincie geweest.”

De groep Pro Hoeksche Waard, een informele groep inwoners, is uiteraard blij. Ze verwachten „dat nu ook de eensgezindheid in de Hoeksche Waard terugkeert, er is een gemeenschappelijk perspectief.”

Het voorstel tot herindeling gaat nu naar de Tweede en Eerste Kamer. De provincie wil graag snelheid en al een herindeling per 1 januari 2019 invoeren. Als dat doorgaat is het gevolg dat de verkiezingen voor de gemeenteraad niet voorjaar 2018 gehouden worden, maar verschuiven naar het najaar van 2018.