Herdenkingstientje voor 50e verjaardag koning

De Koninklijke Nederlandse Munt heeft een speciale herdenkingsmunt ontworpen vanwege de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. Het muntstuk van 10 euro is de eerste herdenkingsmunt sinds 2013. Toen verscheen een speciale munt ter ere van de inhuldiging van de koning.

Op de muntkant van de munt staat een motto van de koning samengevat in drie woorden: vertegenwoordigen, samenbinden en aanmoedigen. Een zeemansknoop symboliseert zowel zijn interesse in water als zijn „wil om te verbinden”. Ook staan er linten op die zijn geïnspireerd op de reliëfs in het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Op de kopkant staat zoals gebruikelijk het portret van Willem-Alexander. Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen verricht de ceremoniële eerste slag van de munt op 24 april, drie dagen voordat de koning vijftig wordt. Verzamelaars kunnen het herdenkingstientje vooraf bestellen via de website van de Munt. Het is ontworpen door Persijn Broersen en Margit Lukács.