Heerde boos na diefstal airbags uit auto’s

Criminelen stelen steeds vaker airbags of navigatiesystemen uit auto’s, zo bleek woensdag. In het Gelderse Heerde werd in de nacht van dinsdag op woensdag een achttal autobezitters de dupe. „Schandalig.”

Ze heeft er de smoor in. De vrouw die in de Jan Liefersstraat in het westen van Heerde woont, is een van de gedupeerden van de airbagdieven. „Mijn man ging woensdagmorgen rond half acht uur de deur uit om naar zijn werk te gaan”, vertelt de vrouw, die anoniem wil blijven, in de deuropening. „Een minuut later kwam hij met een bedrukt gezicht terug lopen. Dieven hadden onze auto, een Seat Ibiza, geraffineerd open gebroken, zonder braakschade aan het portier te veroorzaken. Het dashboard en het stuur zijn geforceerd. We hebben de politie gebeld. Je moet een boel regelen. Vervelend dat anderen je op deze manier in problemen brengen.”

Het stel heeft vannacht niets gemerkt van de dieven. De auto staat uit het zicht geparkeerd, op een parkeerterreintje even verderop. „Wij slapen ’s nachts. Het is hier een rustig wijkje.” Ze prijst zich gelukkig dat de criminelen hun woning ongemoeid hebben gelaten. „Vreemden in huis, dat hoop ik nooit mee te maken.”

Verontwaardiging

Steeds vaker hebben criminelen het voorzien op airbags en navigatieapparatuur in auto’s. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit ziet een toename van dit soort diefstallen van 5 tot 10 procent in het afgelopen jaar, zo werd woensdag bekend.

Een achttal dorpelingen in en rond de Jan Liefersstraat in de wijk Zuppeld in Heerde was woensdag het haasje. De wijk oogt groen en rustig. Op steenworp afstand van de Jan Liefersstraat grazen koeien in de wei.

Onder buurtbewoners heerst verontwaardiging over de nachtelijke auto-inbraken. „Ik word hier boos over. Ze moeten met hun vingers van andermans spullen afblijven”, foetert een 35-jarige vrouw.

Derk Dokter (75), die zijn twee hondjes uitlaat: „Het is schandalig. Mensen sparen voor een auto en vervolgens maken anderen die kapot. Ik vermoed dat de gestolen spullen de grens over gaan, naar Polen bijvoorbeeld. Als die criminelen per airbag 200 euro beuren, hebben ze vannacht snel geld verdiend.”

Onder meer Volkswagens, Audi’s, Seats en BMW’s zijn doelwit. Dokter heeft een Volkswagen voor de deur staan. Hij is de dans ontsprongen. „Ik heb alarm in de auto zitten.”

Enig vertrouwen stelt Dokter op zijn twee hondjes. „Als er bij mij thuis zou worden ingebroken, blaffen ze gelijk. Ze houden de wacht.”

Steenmarter

Ook Jan van Dongen (70), die bezig is in zijn tuin, is verbaasd dat de auto-inbrekers in de rustige wijk toesloegen. „Ik zei vanmorgen nog tegen mijn vrouw: De kans hier dat een steenmarter iets kapot trekt onder de motorkap is groter dan dat een dief dat doet.”

Extra zwaar getroffen zijn een vrouw en haar man. Uit hun beider auto’s werd de airbag geroofd. De vrouw, die anoniem wil blijven: „Ja, ik ben er beroerd van. Ik ervaar dit als een heel vervelende inbreuk op mijn privacy.”