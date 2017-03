Halbe Zijlstra: PvdA welkom in nieuwe kabinet

De PvdA is wat betreft Halbe Zijlstra van harte welkom in het nieuwe kabinet als ze dat zelf ook wil. „Ondanks de grote ideologische verschillen is het voor ons nog altijd een optie. Maar laten we realistisch zijn: Asscher moet nu eerst even wat verbandtrommels bij de PvdA laten aanrukken”, zegt de VVD-fractievoorzitter zaterdag in een interview met het AD.

Het is volgens Zijlstra nog geen uitgemaakte zaak dat GroenLinks, de grote winnaar van de verkiezingen, zitting neemt in het kabinet: „Dan moet je dingen inleveren. Vraag is of ze dat willen. Bij Klaver droop het enthousiasme er niet vanaf in de campagne om met ons te gaan. En gezien hun programmapunten zijn ze niet onze gedroomde partner.”

Zijlstra bestrijdt de lezing dat zijn partij standpunten heeft overgenomen van de PVV om die partij de wind uit de zeilen te nemen. „Amehoela. Dat laat ik me niet aanleunen. De PVV heeft juist zaken van ons overgenomen. Ze is de radicale variant van de VVD”, aldus Zijlstra.