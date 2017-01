Hacker kaapt waarschuwingsmail politie

De politie in Noord-Nederland waarschuwt voor een hacker die met een fakemail probeert misbruik te maken van een aangekondigde waarschuwingsmail van de politie.

Dinsdag kreeg de politie hierover enkele telefonische meldingen.

Maandag maakte de politie bekend dat zo’n 20.000 mensen deze week een mail krijgen waarin ontvangers wordt opgeroepen hun inloggegevens te wijzigen. Die zijn mogelijk gestolen door een opgepakte verdachte van computercriminaliteit.

In de valse mail van afzender ‘Oproeping Politie’ wordt gesuggereerd dat de ontvanger een brief van de politie heeft gekregen. In de mail staat een link om de brief alsnog te downloaden als deze niet is ontvangen.

In de mails die de politie verstuurt staat geen downloadlink. De politie waarschuwt ontvangers goed op te letten op de afzender van een e-mail en geen bestanden te downloaden bij mails van een onbekende afzender.