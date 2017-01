Haagse Syriëganger langer vast

Een 47-jarige man uit Den Haag die zich vorig jaar bij een terroristische organisatie in Syrië zou hebben aangesloten en in december in Turkije werd opgepakt, blijft nog negentig dagen vastzitten. Dat heeft de raadkamer woensdag besloten, meldt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

De man zou zich bij de terroristische organisatie hebben aangesloten om deel te nemen aan de gewapende strijd. Hij werd 14 december aangehouden in Turkije en is op 6 januari onder begeleiding van de marechaussee teruggebracht naar Nederland, waar hij gelijk werd aangehouden.