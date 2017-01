De locoburgemeester van Den Haag, Ingrid van Engelshoven, vertrekt uit het bestuur van de hofstad. Dat heeft ze laten weten aan de gemeenteraad. Ze staat vijfde op de kandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van Engelshoven neemt per 16 februari ontslag.

Van Engelshoven leidde de Haagse D66. Die werd in 2014 de grootste partij van de stad. Ze is sinds 2010 wethouder in Den Haag. Van 2007 tot 2013 was ze bovendien partijvoorzitter van D66.