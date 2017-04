Grote zorgen over plannen voor Rotterdamse Havenziekenhuis

Het Havenziekenhuis in Rotterdam staat op zijn kop. „Het Erasmus Medisch Centrum gaat deze tent sluiten en er een poliklinisch centrum van maken”, zegt een boze medisch specialist. Hij wil anoniem blijven, want „ze willen je liever zo snel mogelijk hier weg hebben.”

Vanwege de slechte financiële situatie dreigt het negentigjarige hospitaal de honderd niet te halen. Althans niet in de huidige vorm.

Het aan de Maasboulevard gelegen Havenziekenhuis is een dochter van het grote academisch ziekenhuis Erasmus MC, net als het Sophia Kinderziekenhuis en de Daniël den Hoedkliniek. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea vindt dat de 130 bedden die het kleinste ziekenhuis van Rotterdam telt niet meer nodig zijn.

De andere ziekenhuizen in de Maasstad kunnen het verdwijnen van die bedden best opvangen. Terwijl het Havenziekenhuis juist als aanlegplaats fungeert voor zieke zeelieden, binnenschippers en een plek is voor reisadvies en vaccinaties. Bovendien staat het ziekenhuis te boek als het paradepaardje voor de aanpak van tropische ziekten.

Barricade beklommen

Meer dan 120 huisartsen in Rotterdam hebben de barricade beklommen, met in hun kielzog bekende Nederlanders. SP-Kamerleden hebben Kamervragen gesteld. Allemaal strijden ze voor het voorbestaan van het Havenziekenhuis.

„Hoe vaak moeten we niet leuren om een patiënt opgenomen te krijgen”, schrijven de huisartsen in een brandbrief aan het Erasmus MC en de zorgverzekeraar. Ze begrijpen daarom niet dat er ziekenhuisbedden verdwijnen. Zeker voor kwetsbare ouderen in oude delen van Crooswijk, het Oude Noorden en Kralingen voorzien de artsen grote problemen.

Verbouwing

Alle betrokkenen trekken nog het meest hun wenkbrauwen op vanwege de grote verbouwing van het ziekenhuis de afgelopen jaren. ”Operatie verbouwing” kostte vijf jaar geleden 20 miljoen euro, terwijl vandaag de dag poliklinieken voor de nodige miljoenen worden vertimmerd.

Door alle reuring is er sprake van personeelsverloop, bevestigt de eerder geciteerde specialist. „Hoewel is beloofd dat er voor iedereen een baangarantie is, zoeken onder anderen specialistisch verpleegkundigen een goed heenkomen. Hoelang kan ik nog patiënten blijven opereren?”

Saskia Baas, directeur van het Havenziekenhuis, erkent dat iedereen in het ziekenhuis bezorgd is. Gezien de onzekere situatie begrijpt ze dat medewerkers elders solliciteren. Baas: „Met de ziekenhuizen in de regio hebben we een ambitieovereenkomst. Medewerkers die in vaste dienst zijn, worden meeverplaatst naar het ontvangende ziekenhuis.”

De ontmanteling van het ziekenhuis is volgens haar een ingewikkeld proces. „De overheveling van de zorg naar de ontvangende ziekenhuizen moet zorgvuldig gebeuren. Dit najaar starten we. Eind 2018 zou de operatie klaar moeten zijn.”

Zondebok

Hoelang heeft het Erasmus MC zitten slapen om er vervolgens achter te komen dat het geld voor ons ziekenhuis op is, vraagt de medisch specialist zich af. „Zijn wij als dochter nu de zondebok terwijl de moeder kan doorgaan met mooi weer te spelen?”

Volgens David Voetelink, de financiële man van de raad van bestuur van Erasmus MC, ligt de situatie wat ingewikkelder dan de specialist schetst. „We moeten kijken naar de hele Erasmusgroep, waarvan het Havenziekenhuis als een van de dochterondernemingen deel uitmaakt. Zowel de moeder als de dochters moeten zwarte cijfers schrijven.”

Te klein

Voetelink, sinds 2013 financieel directeur van de Erasmus Holding, is sinds zijn aantreden al bezorgd over de toekomst van het Havenziekenhuis. „Om financieel gezond te blijven, is het ziekenhuis eigenlijk te klein. Een kosten-batenanalyse laat rode cijfers zien en noodzaakt tot ingrijpen. Een structureel verlies bijpassen gaat het Erasmus MC niet langer doen. Vergeet niet dat het Erasmus MC zelf ook op de blaren zit wanneer het volgend jaar een nieuw ziekenhuis in gebruik neemt. Van slapen of mooi weer spelen is geen sprake.”